Día del Pasillo Ecuatoriano: agenda de actividades para celebrar la música en Quito

El Día del Pasillo ecuatoriano se celebra el 1 de octubre para honrar a su máximo exponente, Julio Jaramillo.

¡Llegó el Día del Pasillo ecuatoriano! Este 1 de octubre se celebra al género musical tradicional del país.

Esta fecha nace en 1993 a través de un Decreto Ejecutivo para conmemorar el natalicio de Julio Jaramillo, su máximo exponente.

En Quito se han programado una serie de atividades para celebrar a la música tradicional del Ecuador.

La Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) presentó el Festival del Pasillo 2025 con una serie de actividades para toda la familia.

También el Centro Cultural Mamacuchara (CCMC) tendrá alternativas para rendir homenaje de los grandes del pasillo ecuatoriano.

Estas son las actividades programas en Quito durante octubre: