Día del Pasillo Ecuatoriano: agenda de actividades para celebrar la música en Quito
Julio Jaramillo, el máximo exponente del pasillo ecuatoriano, nació el 1 de octubre de 1935. En su honor se celebra a ese género musical.
El Día del Pasillo ecuatoriano se celebra el 1 de octubre para honrar a su máximo exponente, Julio Jaramillo.
30 sep 2025 - 13:56
¡Llegó el Día del Pasillo ecuatoriano! Este 1 de octubre se celebra al género musical tradicional del país.
Esta fecha nace en 1993 a través de un Decreto Ejecutivo para conmemorar el natalicio de Julio Jaramillo, su máximo exponente.
En Quito se han programado una serie de atividades para celebrar a la música tradicional del Ecuador.
La Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) presentó el Festival del Pasillo 2025 con una serie de actividades para toda la familia.
También el Centro Cultural Mamacuchara (CCMC) tendrá alternativas para rendir homenaje de los grandes del pasillo ecuatoriano.
Estas son las actividades programas en Quito durante octubre:
Martes 7 de octubre
- Concierto Didáctico: Ensamble de Guitarras de Quito y Samy Michuy, en el auditorio Raúl Garzón a las 10:00. Ingreso con invitación directa.
Miércoles 8 de octubre
- Concierto Didáctico: se presentará el Coro Infantil, en dos horarios a las 09:30 y 11:30.
Jueves 9 de octubre
- Concierto Didáctico: participará el Coro Infantil, a las 09:00 y a las 11:00.
Viernes 17 de octubre
- Memorables: Ensamble de Guitarras de Quito y Samy Michuy, se presentarán en la Urbanización Jardín del Valle, desde las 18:00. Acceso libre.
Sábado 18 de octubre
- Homenaje a Benítez y Valencia: con la participación de la Orquesta de Instrumentos Andinos, Edwin Gutiérrez y Luis Tituaña. En el Teatro Capitol, a las 19:00. Entradas con descarga de pases.
Viernes 24 de octubre
- Homenaje a Benítez y Valencia: con la Orquesta de Instrumentos Andinos, Edwin Gutiérrez y Luis Tituaña, se realizará en la iglesia de la Compañía de Jesús, desde las 19:00. La entrada será libre hasta llenar aforo.
Sábado 25 de octubre
- Amor Peregrino: con Alex Alvear, la presentación será en el Teatro Nacional Sucre, a las 19:00. Las entradas estarán a la venta próximamente.
Jueves 30 de octubre
- Corazón Pasillero: con la presentación del Grupo Yavirac, Gerson Eguiguren y Sandra Argudo, en el Teatro Nacional Sucre, a las 19:00. El valor de las entradas será Platea USD 10, primera y segunda de palcos USD 15 y Luneta USD 10.
Viernes 31 de octubre
- Dos voces, un alma Carlota Jaramillo y Olga Gutiérrez: un homenaje en el que participarán Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y Marisabel Albuja. En el Teatro México, desde las 19:00. Entrada libre.
