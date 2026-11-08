Ciclista de la tercera edad fallece por presunto paro cardiorrespiratorio en la av. Simón Bolívar

Un ciclista de la tercera edad falleció este domingo tras sufrir un presunto paro cardiorrespiratorio en la av. Simón Bolívar.

Un ciclista de la tercera edad falleció la mañana de este domingo 8 de noviembre mientras circulaba por la avenida Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre la Universidad UIDE y la Ruta Viva, en Quito.

De acuerdo con el reporte oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la alerta ingresó a las 10:51, tipificando el suceso como persona fallecida en el sitio.

Las unidades de primera respuesta coordinaron de inmediata la presencia de una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuyos paramédicos confirmaron el deceso del ciudadano.

La Agencia Metropolitana de Tránsito restringió el paso en sentido norte-sur, entre la UIDE y la Ruta Viva, mientras se esperaba el arribo de Medicina Legal. Cortesía

Causa preliminar y gestiones de Medicina Legal

Según los primeros indicios recopilados en el punto por los agentes de tránsito, el ciudadano sufrió una descompensación arrepentida que derivó en un presunto paro cardiorrespiratorio mientras montaba su bicicleta.

Tras confirmarse el fallecimiento, el carril derecho en sentido norte-sur de la av. Simón Bolívar fue cerrado de manera parcial para resguardar la escena.

Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional permanecieron en el lugar a la espera del personal de Medicina Legal para el respectivo levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue.