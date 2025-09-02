Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Heridos en siniestro de tránsito en la av. Mariscal Sucre en Quito este martes 2 de septiembre

El hecho se produjo en la avenida Mariscal Sucre a la altura de la Facultad de Educación Física de la U. Central en el sentido norte-sur.

Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este martes 2 de septiembre del 2025.

AMT

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 sep 2025 - 19:07

Un aparatoso siniestro de tránsito que involucró a un vehículo liviano se registró la tarde de este martes 2 de septiembre, en el norte de Quito.

El hecho se produjo en la avenida Mariscal Sucre a la altura de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central en el sentido norte-sur.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para brindar las primera atenciones a los heridos.

En imágenes se puede observar como el vehículo tras volcarse se impacta contra un árbol y queda completamente destrozado.

Dos personas que al parecer se movilizaban en el vehículo lucen ensangrentadas junto al automotor mientras son atendidas por agente de la ATM.

En desarrollo...

