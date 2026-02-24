Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Cierre en sentido Guayllabamba - Quito por siniestro de tránsito en el sector de Oyacoto

En el lugar se brindó atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectadas producto de la colisión.

Siniestro en Oyacoto deja tres personas afectadas este martes 24 de febrero

Cuerpo de Bomberos Quito

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

24 feb 2026 - 17:59

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la tarde de este martes 24 de febrero se registró un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, en el sector de Oyacoto.

El Cuerpo de Bomberos desplegó personal de primeros auxilios para atender la emergencia.

En imágenes compartidas por la entidad se observa a los dos vehículos con las carrocerías completamente destrozadas en su parte frontal.

Al momento la vía se encuentra cerrada en sentido Guayllabamba - Quito

