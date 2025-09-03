Tranvía turístico en el centro de Lisboa se descarriló y causó la muerte de 15 personas

Varios muertos al descarrilar un famoso funicular turístico en la capital de Portugal.

El funicular del centro de la ciudad de Lisboa, en Portugal, se descarriló este miércoles 3 de septiembre causando 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves.

En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias.

Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.

Una trabajadora portuguesa de Barrio Alto, que regresaba a casa tras su turno laboral junto a un compañero, relató a los periodistas que el vagón "no bajaba a la velocidad normal del tranvía": "Solo tuvimos tiempo de darnos la vuelta y empezar a correr".

El vagón descarriló en la curva, chocando con un edificio, para después volcar con un "estruendo enorme", dejando al tranvía "completamente destrozado". Según su testimonio, había unas 43 personas dentro y en los alrededores del funicular.

La zona está habitualmente transitada por turistas, muchos de ellos tratando de comprender lo que había pasado.

Empresa operadora reacciona

Carris, la empresa de transporte urbano que opera el funicular, afirmó que ha cumplido con todos los protocolos de manutención en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória).

En un comunicado, Carris precisó que en concreto "fueron realizados y respetados" todos los protocolos, tanto el de manutención general, que se produce cada cuatro años y que tuvo lugar por última vez en 2022, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024.

Asimismo, destacó que "se cumplieron de forma escrupulosa los programas de manutención mensual, semanal y la inspección diaria".

La empresa declaró que ha abierto "de inmediato" una investigación junto con las autoridades para averiguar las causas de este accidente.

Inaugurado en 1885, el funicular conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto, en pleno corazón turístico de Lisboa.