Con motivo de las Fiestas de Quito, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) delimitaron tres perímetros de circulación para las tradicionales chivas, así como los requisitos, puntos autorizados de embarque y desembarque y controles en la vía.

Perímetros de circulación:

Perímetro 1:

Norte: av. Gaspar de Villarroel

Sur: av. Orellana

Este: av. 6 de Diciembre

Oeste: av. Amazonas

Perímetro 2:

Norte: calle Oriente

Sur: calle Bolívar

Este: calle Montúfar

Oeste: calle Benalcázar

Perímetro 3

Norte: av. Orellana

Sur: av. Coruña

Este: av. González Suárez

Oeste: av. 6 de Diciembre

Paradas de embarque y desembarque

1. Plataforma Quitumbe

2. Tribuna del Sur

3. Av. Naciones Unidas e Iñaquito

4. Bicentenario (ingreso antiguo aeropuerto)

Paradas momentáneas

1. El Panecillo

2. San Blas

3. Bicentenario (ingreso antiguo aeropuerto)

4. Parque El Arbolito (av. 12 de Octubre)

5. Parque Julio Andrade

6. Plataforma Quitumbe

Horarios de operación y controles

Las chivas podrán operar de 17:00 a 00:00, según el Municipio de Quito. Los recorridos que hayan salido antes de esa hora y sigan activos, deberán finalizar su ruta hasta la 01:00.

Prohibiciones durante la circulación

Para precautelar la seguridad de los usurarios, las chivas tienen prohibido:

Llevar personas en la parte superior del vehículo.

Obstaculizar el tránsito vehicular.

Circular a una velocidad superior a 30 km/h, cuando transporten pasajeros.

Permitir el expendio o consumo de bebidas alcohólicas a los tripulantes y usuarios.

Auspiciar o llevar propagandas que contravengan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Conducir el vehículo con licencia distinta a la requerida: D y E.

La AMT hizo un llamado "a los prestadores de este servicio a cumplir con todas las disposiciones emitidas por las autoridades, y a los usuarios se les recomienda utilizar chivas que cuenten con el respectivo registro".