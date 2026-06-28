Teleamazonas transmitirá en vivo el Ecuador vs. México por los dieciseisavos del Mundial

Teleamazonas transmitirá en vivo el duelo entre Ecuador y México.

La emoción del Mundial 2026 continúa y los ecuatorianos podrán seguir un nuevo capítulo de la historia de la Tri por la pantalla de Teleamazonas.

El canal transmitirá en vivo y en señal abierta el partido entre Ecuador y México, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El compromiso se disputará el martes 30 de junio, en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre las 16 mejores del torneo.

La Tri llega tras una clasificación histórica

Ecuador consiguió su boleto a la fase de eliminación directa luego de finalizar entre los equipos clasificados de la primera ronda.

La selección ecuatoriana cerró la fase de grupos con una victoria sobre Alemania, resultado que le permitió mantenerse con vida y avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afrontará ahora un nuevo desafío en territorio mexicano con el objetivo de seguir escribiendo historia en la Copa del Mundo.

México, el anfitrión que espera en el Azteca

México será el rival de Ecuador en la primera ronda de eliminación directa.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre avanzó como uno de los protagonistas de la fase de grupos y disputará este compromiso como local en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

Será un duelo de alto nivel entre dos selecciones que buscarán mantenerse con vida en el torneo y acercarse al sueño de levantar la Copa del Mundo.

El Mundial se vive por Teleamazonas

Teleamazonas es el canal oficial en señal abierta del Mundial 2026 en Ecuador y ofrece una cobertura especial de la Copa del Mundo.

La transmisión incluye 40 partidos en vivo, entre ellos todos los encuentros de la Selección Ecuatoriana, además de una amplia programación con análisis, entrevistas y contenido exclusivo a través de todas sus plataformas digitales.

El Ecuador vs. México será uno de los encuentros más esperados por la afición y podrá seguirse completamente en vivo por la pantalla de Teleamazonas.