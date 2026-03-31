Quito: taxi volcado a un lado de la Simón Bolívar, en Gualo

Un taxi se volcó en la Simón Bolívar a la altura de Gualo.

Un taxi se volcó en la avenida Simón Bolívar la tarde de este martes 31 de marzo de 2026. El vehículo quedó a un lado de la vía, en el sector de Gualo.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender la emergencia alrededor de las 14:00. Cinco personas resultaron afectadas por el siniestro.

Paramédicos del CBQ atendieron a los heridos en el lugar, pero no se detalló si alguna de las personas necesitó atención especializada en una casa de salud.

De manera preliminar se conoce que el vehículo perdió pista y se volcó a un lado de la avenida. El tránsito vehicular fue suspendido parcialmente mientras las unidades de emergencias permanecieron en la escena.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se realizó un cierre parcial en la avenida Simón Bolívar, en el carril derecho en sentido norte - sur.