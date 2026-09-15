Un temblor ocurrió en Tabacundo, cerca de Quito, este 15 de septiembre

Un temblor se registró cerca de Quito este 15 de septiembre de 2026.

Un temblor de magnitud 2.7 se registró la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026, cerca de Quito, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telurico ocurrió a las 10:35 y tuvo su epicentro a 27,76 kilómetros de Tabacundo, en Pichincha. El sismo se registró a 10 kilómetros de profundidad

El 14 de septiembre también hubo otro temblor en Quito de magnitud 2.8 y a una profundidad de 15 kilómetros.

Además, este 15 de septiembre también se registró otro un temblor de 3.6 en Piñas, El Oro, según el Instituto Geofísico.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.