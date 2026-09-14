Cuatro sismos sacuden Istmina en menos de 10 minutos y se sienten en varias ciudades de Colombia

Sismos de hasta 4,9 de magnitud sacuden el departamento de Chocó

Una seguidilla de cuatro sismos se registró este lunes 14 de septiembre de 2026 en Istmina, departamento del Chocó, Colombia.

Los movimientos ocurrieron en menos de diez minutos y tuvieron magnitudes de entre 4.1 y 4.9, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Tres sismos ocurrieron en pocos minutos

El SGC informó inicialmente sobre tres movimientos telúricos registrados durante la tarde. Los sismos tuvieron magnitudes de 4.9, 4.4 y 4.1 y todos tuvieron como epicentro el municipio de Istmina, en Chocó.

La secuencia ocurrió con apenas dos y cuatro minutos de diferencia entre los movimientos.

La cercanía temporal de los eventos generó reportes de ciudadanos que percibieron los temblores en diferentes zonas de Colombia.

Un cuarto sismo volvió a sentirse en Cali

La actividad sísmica continuó con un cuarto movimiento de magnitud 4.9, registrado a las 4:13 p. m. de este lunes.

El SGC ubicó nuevamente el epicentro en Istmina y señaló que el sismo tuvo una profundidad de 47 kilómetros.

El temblor fue percibido con mayor intensidad en Cali, donde ciudadanos reportaron en redes sociales que el movimiento se sintió fuerte, especialmente en edificios altos.

También hubo reportes desde Pereira y Manizales.

Ciudadanos reportaron cómo sintieron los temblores

Tras los reportes del SGC, usuarios de redes sociales comentaron que el movimiento se sintió en distintos sectores del país.

En Cali, algunos describieron el sismo como “fuerte”, mientras que en otras zonas señalaron que fue leve y de corta duración.

Entre los comentarios publicados se leen reportes como “En el norte de Cali se sintió, corto pero fuerte”, “Pereira se sintió también” y “Se sintió fuerte en Cali piso 8”.

Hasta el momento, la información disponible se concentra en los reportes de percepción ciudadana y los datos publicados por el Servicio Geológico Colombiano.