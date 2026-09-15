Un sismo se registró en la provincia de El Oro este martes 15 de septiembre

Un nuevo sismo se registró en Ecuador este martes 15 de septiembre de 2026

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026 en la provincia de El Oro, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telurico ocurrió a las 07:39 y tuvo su epicentro a 24,74 kilómetros de Piñas, El Oro. El sismo se registró a 67 kilómetros de profundidad

El 14 de septiembre también hubo otro temblor en Quito de magnitud 2.8 y a una profundidad de 15 kilómetros.

Además, el domingo 13 de septiembre también se registró un temblor de 3.3 a 16.22 km de Cuenca, Azuay, según el Instituto Geofísico.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.