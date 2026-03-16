Terminales de Quito suspenden la salida de buses a provincias con toque de queda

No saldrán buses desde Quito a las provincias con toque de queda.

Los buses hacia Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas no saldrán desde Quito durante la restricción del toque de queda ordenada por el Gobierno Nacional.

Así lo informó el Municipio de Quito este lunes 16 de marzo de 2026, tras los resultados del primer día de la aplicación de la medida restrictiva en las provincias seleccionadas.

La suspensión de estas rutas estará vigente hasta el 31 de marzo y fue compartida con las operadoras de transporte desde el 14 de marzo y "es de cumplimiento obligatorio".

"El objetivo, además de cumplir la normativa, es precautelar la seguridad de los cientos de pasajeros que se movilizan diariamente desde la capital", detalló el Cabildo capitalino.

En Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas se aplica el toque de queda de 23:00 a 05:00 desde el 15 de marzo, esto como parte del plan de seguridad impulsado por el Gobierno Central.