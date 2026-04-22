Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, de Conmebol, visitarán Carondelet

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tendrá una agenda apretada en Quito, Ecuador. El máximo representante del organismo participará en la edición 82 del Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y se tiene previsto una reunión con el presidente de la República, Daniel Noboa.

Está previsto que arriben a Ecuador los principales dirigentes del fútbol sudamericano. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, e Infantino mantendrán reuniones con Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Según el reporte de la Conmebol, en el Congreso se tratarán temas claves en el desarrollo del fútbol de la región y los torneos como las copas Sudamericana, Libertadores, las próximas Eliminatorias y los mundiales juveniles.

También se tratarán temas de coordinación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comenzará el 11 de junio. Después de su visita a Quito, Infantino tiene previsto viajar hasta Vancouver, Canadá, en donde se celebrará el Congreso de la FIFA 76 (el 30 de abril).