Tres museos de Quito tendrán horarios extendidos durante los sábados de septiembre

La Fundación Museos de la Ciudad invita a visitar espacios culturales en Quito.

Tres museos de Quito abrirán en horario extendido todos los sábados de septiembre. La propuesta busca incentivar a las familias a visitar el Centro Histórico.

Los tres museos seleccionados atenderán de 09:00 a 20:00. Se trata del Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad y el Centro de Arte Contemporáneo.

Las exposiciones y actividades son variadas y se dividen así:

Museo del Carmen Alto

El Museo del Carmen Alto se ubica en el Centro Histórico de Quito, sobre la calle García Moreno y Rocafuerte, frente al Arco de la Reina.

EL último ingreso mientras duran los horarios extendidos será a las 19:30. Las entradas tienen un costo de 4 dólares para adultos y 2 dólares para estudiantes y niños. Personas mayores o con discapacidad no pagan entrada.

Este espacio propone conocer la vida conventual con salas llenas de arte en un ambiente íntimo y acogedor.

Centro de Arte Contemporáneo

El Centro de Arte Contemporáneo está ubicado en el barrio de San Juan, sobre las calle La Habana. Se trata del edificio donde funcionaba el antiguo Hospital Militar.

Las salas y patios de este edificio acogerán a los visitantes con le último ingreso a las 19:30 durante los sábados de septiembre.

El ingreso a este espacio es gratuito. En los diferentes espacios se presentan obras y exposiciones variadas que cambian según la temporada.

Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad se ubica en la calle García Moreno y Rocafuerte. Antes allí funcionaba el antiguo Hospital San Juan de Dios.

Las exposiciones permanentes y temporales muestran la vida en Quito y la interacción de su gente en las calles. En este espacio también se pueden visitar las criptas de los monjes.

Las entradas tienen un costo de 4 dólares para adultos y 2 dólares para estudiantes y niños. Personas mayores o con discapacidad no pagan entrada.