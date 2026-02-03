Desmantelan desguazadero de automóviles en el Valle de Los Chillos; vinculado a Los Lobos

Allanamiento de un 'deshuesadero' de vehículos robados en el Valle de Los Chillos

Un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad permitió la captura de ocho presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada 'Los Lobos' en el cantón Rumiñahui en el Valle de Los Chillos.

En el operativo se desmanteló un taller utilizado como desguazadero y centro de acopio y ocultamiento de vehículos robados, indicó el Ministerio de Defensa.

Con un fuerte contingente militar y policial desplegado en el sector Inchalillo el operativo sorprendió a las personas que se encontraban en el predio.

Según la información proporcionada por las fuerzas de seguridad, los automotores rearmados con partes desmanteladas eran utilizados posteriormente para actividades delictivas como sicariato, asaltos y secuestros.

El operativo que se ejecutó el 2 de febrero permitió la captura de los ocho presuntos integrantes de esta estructura delictiva.