"Estoy arrepentido de lo que hice", joven confesó que asesinó a un taxista en el norte de Quito

“Pido disculpas. Estoy arrepentido de lo que hice”, estas fueron las declaraciones en plena audiencia de flagrancia, del joven Kened Santiago R., de 23 años, que confesó que asesinó a un adulto mayor que trabajaba como taxista en Quito.

El suceso que conmocionó a la ciudad el pasado 6 de enero, fue detallado por el fiscal que participó en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que se desarrolló en Quito.

Kened junto a su pareja sentimental, Floralba Maribel M. fueron procesados y cumplen prisión preventiva, por la presunta participación en el asesinato de un adulto mayor, de 70 años.

El cuerpo fue abandonado en la av. Manuel Córdova Galarza

El fiscal explicó al juez que el cuerpo de la víctima fue encontrado envuelto en una cobija, dentro de la cajuela del taxi en el que trabajaba. Tenía dos heridas mortales en el tórax, provocadas por un arma blanca. También presentaba hematomas en la cabeza y el rostro.

Tras el cometimiento del asesinato el automotor con el cuerpo en su interior fue abandonado la noche del 6 de enero de 2026, en la avenida Manuel Córdova Galarza, norte de Quito.

Fiscalía indicó en la audiencia que el adulto mayor era expareja sentimental de Floralba Maribel M., con quien, además, tenía una hija en común, de 9 años.

El actual conviviente de la mujer es Kened Santiago R. Este último habría discutido con el adulto mayor en la casa donde residían los ahora procesados, en San Juan de Calderón, sitio donde presuntamente ocurrió el hecho.

Buscaron deshacerse del cadáver

El joven, de 23 años, habría terminado la pelea tomando el arma blanca que perforó el tórax de la víctima. Esto ocurrió mientras Floralba Maribel M. se encontraba con su hija en una habitación contigua a la escena del crimen.

La Fiscal agregó que los procesados serían quienes embarcaron el cuerpo en la cajuela del taxi para llevarlo hasta la parroquia de Nono, pero que, a la altura de Pusuquí, sufrió un desperfecto.

Según el parte policial, los sospechosos pidieron ayuda a un transeúnte; sin embargo, al no conocer de mecánica, este fue a buscar a un vecino para intentar encender el vehículo.

Ambas personas rindieron su versión en Fiscalía y reconocieron a la pareja como quienes estaban en poder del taxi la noche del 6 de enero de 2026.

En sus relatos, explicaron que Floralba Maribel M. y Kened Santiago R. se pusieron nerviosos y se embarcaron en otro carro que los recogió, dejando abandonado el taxi con el cuerpo en la cajuela. La Fiscal agregó que, tras el crimen, los procesados habrían intentado incinerar el cuchillo y otros indicios relacionados el hecho.

Luego de las investigaciones policiales, la pareja fue aprehendida al mediodía del 7 de enero de 2026, en San Juan de Calderón.