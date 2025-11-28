Así estará el clima en QuitoFest este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre

El QuitoFest 2025 contará con una amplia cartelera con 36 bandas y artistas nacionales e internacionales.

¡Ya llega! El festival más esperado en la capital ecuatoriana, El QuitoFest, se llevará a cabo este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre de 2025.

Los conciertos se llevarán a cabo en el marco de las Fiestas de Quito por sus 491 años de fundación española. Son 36 bandas y artistas nacionales e internacionales que se presentarán en dos escenarios del festival independiente.

Para esos días se espera un cielo nublado y parcialmente nublado en las mañanas y con lluvias puntulaes y moderadas en zonas específicas, apuntó Madelyn Enríquez, analista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

De acuerdo con Enríquez, la presencia de las lluvias dependerá de la circulación de aire, lo que haraá también que no sean fuertes precipitaciones.

Para la noche del sábado se espera que haya cielo nublado en Quito, apuntó Enríquez. Las lluvias no se presentarán con tanta fuerza y frecuencia como en días anteriores.

Mientras que para el domingo se prevé que amanezca nublado y la nubosidad se mantenga durante el día. Pero las lluvias serán más aisladas que en días anteriores.

"Van a ser muy leves estas precipitaciones", indicó Enríquez y añadió que las horas con sol serán menos durante este día.

Sin embargo, Enríquez recordó que aunque el cielo permanezca nublado, la radiación UV se mantendrá en niveles moderado y alto.