Las 10 candidatas aspiran a ser la nueva Reina de San Francisco de Quito

La próxima Reina de San Francisco de Quito lucirá una corona que rinde homenaje a la identidad y riqueza cultural de la capital. La pieza, denominada 'Ala de Quito', fue presentada oficialmente este miércoles 18 de noviembre y está compuesta por 600 piedras preciosas en tonos blancos, azules y verdes.

La creación estuvo a cargo de Wendy Román , diseñadora de joyas y fundadora de Parvati Jewelry Ecuador, una firma de joyería fina 100% ecuatoriana.

De las 600 piedras utilizadas, aproximadamente 500 son blancas, 25 azules y 75 verdes. Este último color ocupa un lugar especial en la composición, pues representa la naturaleza y la esperanza.

Estos elementos forman parte del concepto de la joya que será entregada a la nueva soberana de la capital. La corona también se inspiró en la Virgen de Quito, la figura alada creada por Bernardo de Legarda, que se levanta sobre El Panecillo

A esta inspiración se suman las formas arquitectónicas de las iglesias del Centro Histórico de Quito, que aportaron elementos para definir el diseño de la corona.

En cuanto a su elaboración, la pieza fue trabajada mediante la técnica de filigrana sobre una base de plata 950. Para conseguir un acabado más luminoso, se aplicó un baño de plata 1000.

La corona tiene un peso de 334 gramos y su proceso de creación tomó aproximadamente seis meses, desde la conceptualización hasta los acabados finales.

“Estoy orgullosa de la pieza que entregamos y del equipo que cuidó cada detalle para que estuviera a la altura del compromiso que representa”, expresó Wendy Román.

María Emilia Sánchez se despide del reinado

La presentación de la corona también fue el escenario para la despedida de María Emilia Sánchez Cevallos, Reina de San Francisco de Quito 2025-2026, quien presentó su rendición de cuentas tras un año de gestión.

Durante su reinado impulsó el proyecto 'Mente Libre', enfocado en promover el bienestar integral y la salud mental de niños y jóvenes de Quito.

Sánchez, quien es psicóloga, también escribió y publicó un libro con un tiraje de 10 000 ejemplares, que fueron distribuidos en instituciones educativas privadas, municipales y fiscales, especialmente en aquellas que cuentan con menos recursos para trabajar en salud mental.

La iniciativa incluyó, además, talleres de capacitación y charlas para proporcionar herramientas y generar conciencia sobre la importancia del bienestar emocional.

Al despedirse, la soberana recordó las experiencias que marcaron su paso por el reinado y destacó el compromiso que asumió con la ciudad.

“Ser Reina de San Francisco de Quito fue mucho más de lo que alguna vez imaginé. Conocí realidades que me marcaron, escuché historias que me cambiaron y entendí que el privilegio más grande es la oportunidad de hacer algo por los demás”, expresó.

.¿Cuándo se elegirá a la nueva Reina de Quito?

La elección de la nueva Reina de San Francisco de Quito se realizará el próximo 25 de noviembre, a las 19:00, en el Teatro Bolívar.

10 candidatas participarán en el certamen para recibir la corona 'Ala de Quito' y convertirse en la representante de la capital. El evento se transmitirá en vivo por Teleamazonas, el canal oficial.