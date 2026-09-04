15 presuntos integrantes de "Los R7" fueron capturados en Santo Domingo

Un operativo del Bloque de Seguridad dejó 15 presuntos integrantes de Los R7 detenidos en Santo Domingo.

Un operativo del Bloque de Seguridad dejó 15 presuntos integrantes de Los R7 detenidos la madrugada de este viernes 4 de septiembre de 2026 en Santo Domingo.

Entre los capturados estarían alias ‘Rojo’ y ‘T14’, identificados por las autoridades como cabecillas de una célula de esta organización criminal, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

“Acabamos de desarticular una célula de 'Los R7', quienes querían mantener en zozobra a Santo Domingo” Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.

Armas, drogas y explosivos

El operativo contó con la participación de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron armas, municiones, drogas y explosivos artesanales.

Según información difundida por el ministro de Defensa, los detenidos estarían relacionados con secuestros, robos y tráfico de drogas en Santo Domingo.

Los R7 operan en Santo Domingo

Los R7 forman parte de las 22 organizaciones que el Gobierno declaró como grupos de delincuencia organizada y organizaciones terroristas en enero de 2024.

En Santo Domingo, esta estructura mantiene una disputa con Los Lobos por el control de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Loffredo aseguró que, tras el operativo, la célula fue desarticulada en esta provincia. La situación jurídica de los 15 aprehendidos deberá ser determinada por las autoridades competentes.