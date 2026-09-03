Esto se sabe del ataque armado en Ayangue que dejó tres muertos, entre ellos dos niños

Un ataque armado registrado la madrugada de este jueves 3 de septiembre de 2026 al interior de una vivienda ubicada en la comuna turística de Ayangue, en la provincia de Santa Elena, dejó un saldo devastador: tres personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y una mujer de 33 años gravemente herida.

Según las primeras versiones recogidas por la Policía Nacional, cuatro hombres llegaron al inmueble a bordo de una camioneta blanca doble cabina.

Los sospechosos habrían ingresado a la vivienda y disparado en varias ocasiones antes de escapar del lugar.

Entre las víctimas mortales están dos menores de edad. La edad de una de las niñas aún presenta diferencias entre los reportes publicados: algunos medios señalan que tenía 5 años, mientras otros indican que tenía 7 años.

Identifican a una de las víctimas

El tercer fallecido es un hombre de 40 años, identificado como Máximo Clemente Macías Quijije, conocido con el alias de “El Mono”.

Las circunstancias que rodean su presencia en el inmueble son parte de la investigación.

Durante el ataque, una mujer de 33 años resultó gravemente herida. Tras recibir la alerta a través del ECU 911, los organismos de emergencia acudieron al sitio para brindar asistencia y trasladarla para recibir atención médica.

Policía recoge evidencias en la escena

Agentes de unidades especializadas, entre ellas Criminalística, Dinased y Medicina Legal, llegaron al inmueble para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger evidencias relacionadas con el ataque.

Durante la inspección del interior y exterior de la vivienda fueron encontrados 21 indicios balísticos, de acuerdo con el reporte policial.

Otra información sobre la escena detalla el hallazgo de 17 vainas calibre 9 milímetros y cuatro calibre .223.

Buscan a los responsables del ataque

Moradores de Ayangue, quienes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, dijeron a los agentes que los atacantes eran cuatro personas. Según estas versiones, después de disparar contra la vivienda huyeron en la camioneta blanca.

La Policía mantiene las investigaciones para determinar el motivo del ataque armado e identificar y localizar a los responsables.

Hasta las 15:00 de este jueves 3 de septiembre, no se habían reportado detenidos por este hecho.