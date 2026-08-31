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Esto se sabe del fallecimiento de Galo Osorio, procesado por el crimen de gerente de una universidad de Quito

Galo Osorio ingresó en estado crítico y con posible muerte cerebral a una casa de salud desde la cárcel de Cotopaxi. El informe policial confirma que dio positivo para fenciclidina.

Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad de Quito que fue asesinado el pasado 11 de junio en Miravalle.

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

31 ago 2026 - 18:45

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Galo Hernán Osorio Góngora, procesado por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una univesidad en Quito, falleció el sábado 29 de agosto de 2026

De acuerdo con un reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, personal de la Policía Nacional acudió a un hospital tras una alerta del ECU 911

En el lugar, el médico de emergencias detalló que el privado de la libertad ingresó a las 09:46 del sábado.

El informe preliminar precisa que el hombre, de 44 años, llegó al centro hospitalario en estado de inconsciencia y con signos de posible muerte cerebral. 

Además, presentaba bradicardia (frecuencia cardíaca baja) e hipoxia severa (falta de oxígeno en la sangre).

Debido a su condición crítica, Galo O. fue ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, donde fue intubado y conectado a respiración mecánica

En el sitio se le realizaron exámenes toxicológicos para determinar las causas de su colapso.

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Los impactos de bala quedaron marcados en el vehículo de Santiago Ávalos tras el ataque del 11 de junio de 2026.Policía Nacional 

Los resultados de las pruebas determinan que el procesado dio positivo para fenciclidina, una potente droga disociativa sintética

También es conocida como 'polvo de ángel', la cual altera severamente la percepción, el estado de ánimo y el comportamiento.

Tras confirmarse su muerte por parte del médico, personal de Criminalística, la Dinased y Medicina Legal realizaron el levantamiento del cadáver

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Ambato para la autopsia de ley.

El SNAI informó que la causa de su fallecimiento será determinada mediante la autopsia médico-legal correspondiente

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