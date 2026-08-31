Esto se sabe del fallecimiento de Galo Osorio, procesado por el crimen de gerente de una universidad de Quito

Santiago Ávalos, gerente financiero de una universidad de Quito que fue asesinado el pasado 11 de junio en Miravalle.

Galo Hernán Osorio Góngora, procesado por el asesinato de Santiago Ávalos, gerente financiero de una univesidad en Quito, falleció el sábado 29 de agosto de 2026.

De acuerdo con un reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, personal de la Policía Nacional acudió a un hospital tras una alerta del ECU 911.

En el lugar, el médico de emergencias detalló que el privado de la libertad ingresó a las 09:46 del sábado.

El informe preliminar precisa que el hombre, de 44 años, llegó al centro hospitalario en estado de inconsciencia y con signos de posible muerte cerebral.

Además, presentaba bradicardia (frecuencia cardíaca baja) e hipoxia severa (falta de oxígeno en la sangre).

Debido a su condición crítica, Galo O. fue ingresado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos, donde fue intubado y conectado a respiración mecánica.

En el sitio se le realizaron exámenes toxicológicos para determinar las causas de su colapso.

Los impactos de bala quedaron marcados en el vehículo de Santiago Ávalos tras el ataque del 11 de junio de 2026. Policía Nacional

Los resultados de las pruebas determinan que el procesado dio positivo para fenciclidina, una potente droga disociativa sintética.

También es conocida como 'polvo de ángel', la cual altera severamente la percepción, el estado de ánimo y el comportamiento.

Tras confirmarse su muerte por parte del médico, personal de Criminalística, la Dinased y Medicina Legal realizaron el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Ambato para la autopsia de ley.

El SNAI informó que la causa de su fallecimiento será determinada mediante la autopsia médico-legal correspondiente