René Cobos, productor que colaboraba con medios internacionales, fue asesinado en Yaguachi

Asesinan a balazos a fixer que investigaba al crimen organizado en Ecuador

René Manuel Cobos Merchán, de 49 años, fue asesinado a tiros en Yaguachi, Guayas, durante la madrugada del 23 de agosto de 2026.

El productor ecuatoriano trabajaba como fixer para medios nacionales e internacionales que realizaban coberturas sobre crimen organizado y seguridad en el país.

El ataque ocurrió en Tres Postes

El crimen ocurrió en el sector Tres Postes, donde un grupo de hombres armados y encapuchados habría llegado en dos camionetas.

Según información policial, los atacantes ingresaron primero a una vivienda y asesinaron a José Manuel Vélez Vera, de 29 años.

Testigos señalaron que los hombres armados podrían haberse equivocado de vivienda y posteriormente se dirigieron hasta el domicilio de Cobos Merchán.

Allí, el productor fue atacado a tiros y murió en el lugar. Las circunstancias exactas del crimen todavía son investigadas.

En la escena, la Policía encontró 30 vainas percutidas: 20 correspondientes a munición calibre 9 milímetros y otras 10 de calibre 5.56.

Estos indicios forman parte de las investigaciones para identificar a los responsables y establecer cómo ocurrió el ataque.

Cobos había recibido amenazas

La Policía informó que René Cobos había recibido amenazas antes de su asesinato. Este antecedente es analizado dentro de las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha determinado quién lo amenazó ni si existe una relación directa entre esas amenazas y el crimen.

Cobos trabajaba como fixer, un colaborador local que apoya a periodistas y equipos de medios internacionales durante sus coberturas.

Entre sus tareas están la logística, búsqueda de contactos, coordinación de entrevistas y conocimiento del territorio, especialmente en zonas donde los equipos extranjeros no tienen experiencia previa.

Según información difundida por Fundamedios y el entorno de Cobos, uno de sus últimos trabajos estuvo relacionado con una cobertura de BBC News sobre seguridad y crimen organizado en Ecuador.

La organización pidió a la Fiscalía investigar si su trabajo periodístico pudo estar relacionado con el asesinato.

Fiscalía deberá determinar el móvil

Hasta ahora no existen pruebas que permitan establecer que Cobos fue asesinado por su labor como productor periodístico.

Los responsables del ataque tampoco han sido identificados y el móvil del crimen continúa bajo investigación.

El asesinato ocurrió en Yaguachi, uno de los cantones de Guayas afectados por la violencia y las disputas entre organizaciones criminales.

El caso se registra además mientras permanece vigente un estado de excepción en varias zonas del país debido a la situación de seguridad.

La muerte de René Cobos fue difundida públicamente varios días después del ataque, tras una publicación de Fundamedios.