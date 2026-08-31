FF.AA. destruyen maquinaria utilizada en minería ilegal en Gualaquiza

Ejército inutiliza excavadoras y combustible en la Amazonía

Las Fuerzas Armadas realizaron una operación contra la minería ilegal en Gualaquiza, Morona Santiago, donde localizaron maquinaria, combustible y otros equipos que presuntamente eran utilizados para extraer material.

Los uniformados procedieron a destruir e inhabilitar los equipos encontrados en el sector Sasapas.

Operativo en el sector Sasapas

La operación fue ejecutada por el Ejército Ecuatoriano, en coordinación con otras instituciones del Estado.

Durante el despliegue se inspeccionó una zona donde se habrían desarrollado actividades relacionadas con minería ilegal.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒉𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝑮𝒖𝒂𝒍𝒂𝒒𝒖𝒊𝒛𝒂#MoronaSantiago| Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, en apoyo a otras instituciones… pic.twitter.com/BUkwOCKmcA — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) August 31, 2026

Entre los materiales encontrados constan dos excavadoras, un motor de succión industrial y tres clasificadoras tipo Z.

También fueron localizadas herramientas que, según las Fuerzas Armadas, estaban relacionadas con las actividades mineras.

Hallan combustible y equipos

Durante la intervención también se encontraron 500 galones de diésel, un generador de luz y aproximadamente 300 metros de manguera.

Todo el material fue identificado como parte de la infraestructura utilizada en el sitio.

Tras el hallazgo, los militares destruyeron e inhabilitaron la maquinaria y los equipos para impedir que continúen siendo utilizados en actividades de minería ilegal. Las acciones se desarrollaron en una zona rural del cantón Gualaquiza.

Las Fuerzas Armadas informaron que este tipo de operaciones buscan intervenir zonas donde se desarrollan actividades de minería ilegal y retirar los equipos utilizados para su funcionamiento.

El material localizado quedó inutilizado durante el operativo. No se informó sobre personas detenidas durante esta operación.

La intervención forma parte de los controles que realizan las autoridades en Morona Santiago para combatir actividades mineras que se desarrollan fuera de la normativa.