¡Terror en San Lorenzo! Niños se protegen en su aula de clases en medio de una balacera

Niños de una escuela en San Lorenzo se protegen en el piso durante una balacera.

El terror se aproderó de un grupo de estudiantes de una escuela en el cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, la mañana de este viernes 17 de julio de 2026.

Un video que llegó a Teleamazonas.com muestra el momento en el que los niños se lanzan al piso para protegerse tras escuchar el tiroteo que se registró en los exteriores del centro educativo.

Según testimonios de los habitantes del cantón, frontera con Colombia, en el lugar ocurren balaceras a diario, y no cuentan con la presencia de policías o militares para contener la ola de violencia.

Además, indican que la noche del jueves 16 de julio también hubo una balacera en el sector. Imágenes muestran a un hombre armado con un fusil, recorriendo las calles.

Habitantes denuncian falta de control militar y policial

En esta ciudad de Esmeraldas, los habitantes temen por nuevos hechos violentos que se han vuelto constantes. Piden la intervención urgente de las autoridades para proteger a sus familias.

San Lorenzo es un cantón con más violencia. El pasado 15 de julio ya se había reportado otro enfrentamiento armado en los alrededores del redondel del ferrocarril, sobre la avenida Camilo Ponce.

Desde entonces, moradores afirman que las balaceras se registran prácticamente a cualquier hora del día, obligando a muchas familias a permanecer encerradas en sus viviendas.