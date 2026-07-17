Abandonan un cuerpo sin vida frente a hospital de Yaguachi

Un hombre fue abandonado sin vida en los exteriores del área de Emergencia del hospital del cantón Yaguachi, en Guayas, hecho que desencadenó en la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas al crimen.

El caso ocurrió el 16 de julio, cuando el ECU 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en los exteriores de la casa de salud.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con varios impactos de bala, quien ya no presentaba signos vitales.

Atoridades investigan el hecho

De acuerdo con las primeras investigaciones, testigos relataron que una furgoneta arribó hasta el hospital y abandonó a la víctima antes de que sus ocupantes escaparan.

Tras el hallazgo, unidades especializadas realizaron el levantamiento del cadáver y comenzaron las diligencias para esclarecer el sitio donde ocurrió el ataque y determinar a los responsables.

De acuerdo con información policial, un operativo en la vía Yaguachi–Durán fueron aprehendidos tres sospechosos que serían investigados por su presunta participación en el asesinato.

Durante el procedimiento también se retuvo un vehículo y tres teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a pericias.