Adolescente de 15 años fue asesinado con cerca de 20 tiros en Guayaquil

Un adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atacado a tiros, el 20 de julio, en la cooperativa Esmeralda Libre, ubicada en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil.

De acuerdo con la información, el hecho, que ocurrió al sur de la ciudad, es investigado por la Policía como un presunto crimen relacionado con organizaciones delictivas.

Según Policía, varios sujetos que se movilizaban en motocicletas llegaron hasta la intersección de la calle Taisha y el callejón 46, vistiendo prendas oscuras y ocultando sus rostros con mascarillas.

Zona bajo supuesto control de organizaciones criminales

En ese lugar dispararon en repetidas ocasiones contra el menor y luego huyeron con rumbo desconocido.

Familiares de la víctima lo trasladaron al hospital, sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Según la información, personal de Criminalística acudió a la escena y levantó 17 vainas percutidas de calibre 9 milímetros que servirán como evidencia.

Habitantes de la zona indicaron que el área donde ocurrió el ataque estaría bajo la influencia de una organización delictiva conocida como 'Los Carniceros'.