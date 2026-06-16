Capturan a dos adolescentes por triple asesinato en Esmeraldas

Autoridades indicaron que dos adolescentes fueron detenidos como sospechosos de un triple asesinato en Esmeraldas.

El asesinato de los hermanos José Luis y Jorkael Darío Castillo Benítez, junto a un amigo de la familia, ocurrió la noche del domingo 14 de junio de 2026 en el sector de San Rafael, al sur de Esmeraldas.

Según testimonios ciudadanos, el ataque fue una represalia directa de un grupo delictivo, debido a que los jóvenes se habían negado a ser reclutados por la organización criminal.

Autoridades investigan a adolescentes detenidos

Tras conocerse detalles del hecho la Policía informó que C.J.S.J., de 16 años, alias La Glock, y J.N.V.P., de 17 años fueron detenidos al sur de la ciudad.

Según la información, ambos adolescentes estarían vinculados a la banda delincuencial Los Tiguerones.

Autoridades indicaron que continuarán con la investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos del triple crimen que conmocionó a Esmeraldas.