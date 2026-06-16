Detienen a siete presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra en Esmeraldas

El Ejército ecuatoriano ejecutó un operativo en Esmeraldas que culminó con la detención de siete presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra, disidentes de las FARC.

La intervención se desarrolló en el cantón Eloy Alfaro, donde militares realizaron labores de ubicación, reconocimiento y control en una zona considerada estratégica, señaló el Ministerio de Defensa.

"El despliegue militar permitió la aprehensión de siete presuntos terroristas miembros del Frente Oliver Sinisterra, debilitando la capacidad operativa de una de las estructuras criminales que generan violencia y amenazan la seguridad en la frontera norte del país", indicó esa Cartera de Estado.

Entre las evidencias incautadas constan dos fusiles, tres escopetas, más de 900 cartuchos de distintos calibres, municiones y equipos tácticos.

Cinco integrantes de la disidencia de las FARC fueron detenidos

Las autoridades señalaron que las tropas continúan desarrollando patrullajes y rastreos en el sector con el objetivo de "consolidar el control territorial y reforzar la seguridad para la población".

El Frente Oliver Sinisterra ha sido señalado por diversos hechos violentos ocurridos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Entre ellos, el secuestro y asesinato en 2018 del equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, un caso que conmocionó al país.