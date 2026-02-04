Alerta por muertes relacionadas con tuberculosis y desnutrición en la Penitenciaría

Fotografía de archivo de un recorrido por la Penitenciaría del Litoral en 2025.

Hay alarma en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, debido al incremento de muertes por casos relacionados con tuberculosis y desnutrición crónica. Este miércoles 4 de febrero del 2025 se conoció que en menos de 48 horas hubo 18 presos muertos.

Inicialmente se conoció que el lunes 2 de febrero los familiares retiraron seis cuerpos de este centro de rehabilitación. Sin embargo, se conoce que en total serían 18 personas las que fallecieron en los últimos dos días en diferentes pabellones.

Los familiares de las personas privadas de la libertad denuncian falta de información sobre los presos por parte del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

En declaraciones a la prensa comentan que no han obtenido respuesta al solicitar información sobre las condiciones de salud de sus familiares. Los presos fallecidos tenían entre 19 y 43 años.

Los cuerpos fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se realizan los procedimientos legales para la identificación oficial y posterior entrega a sus familiares.

Estas muertes se suman a las 15 reportadas entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre del 2025, en el mismo centro carcelario. En esa ocasión el SNAI informó que "los hechos se encuentran en investigación bajo los protocolos correspondientes".

Además, agregó que “las causas oficiales serán determinadas por Medicina Legal”. Esto sin proporcionar más detalles.

Por las 18 muertes recientes el SNAI no ha emitido un pronunciamiento oficial.