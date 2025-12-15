Guayaquil: 15 presos muertos en cuatro días en la Penitenciaría del Litoral, según reporta SNAI

Operativos de seguridad se han realizado en la Penitenciaría del Litoral,

El Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) confirmó este lunes 15 de diciembre del 2025 La muerte de 15 presos en los últimos cuatro días. La entidad detalló que estos privados de libertad han muerto entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre en el CPL Guayas No. 1.

La entidad precisó que "los hechos se encuentran en investigación bajo los protocolos correspondientes". Y agregó algo más.: "Las causas oficiales serán determinadas por Medicina Legal". Esto sin proporcionar más detalles.

La Policía Nacional, por su parte, en un primer reporte preliminar señaló que, en su mayoría, los presos fallecidos tenían entre 22 y 45 años. Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos, que no registraban signos de violencia, y fueron llevados al Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil.

Estas nuevas muertes se suman a las del pasado 5 de diciembre, de las que el SNAI refirió se debieron a “tuberculosis, presumiblemente”. En noviembre también se confirmó un reporte de 10 decesos por la misma enfermedad.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil denunció que este año han fallecido 592 internos en la Penitenciaría del Litoral.