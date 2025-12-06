Alias 'Bob Marley',cabecilla de Los Chone killers, fue trasladado vía aérea a Cárcel del Encuentro

Integrantes de la Policía junto al ministro del Interior, John Reimberg, custodiando a alias 'Bob Marley', presunto cabecilla de los Chone Killers, el 4 de diciembre de 2025.-

Andrés Gutemberg R.Z., alias 'Bob Marley', detenido durante un operativo del Bloque de Seguridad el 4 de diciembre de 2025 fue trasladado a la cárcel del Encuentro este sábado 6 de diciembre. Esto luego de que un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en su contra.

Además este sábado también se realizó el traslado de los 7 integrantes de los Chone Killers que fueron detenidos junto a 'Bob Marley' y los 2 venezolanos aprehendidos por el asesinato de la mujer en el centro de Guayaquil.

En este contexto, Fiscalía procesa a Gutumberg R. Z., alias 'Bob Marley', por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo. Fue aprehendido en el cantón Playas, desde donde enviaba mensajes para extorsionar a los familiares de un ciudadano que había sido raptado en el sector El Arbolito de Peñón del Río, en Durán, y por quien exigían el pago de 50 000 dólares.

En la audiencia de flagrancia desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente de Durán, el Fiscal a cargo del caso presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión e informativo, la versión de los agentes aprehensores, denuncia del familiar de la víctima, el acta de levantamiento de cadáver y otras evidencias recolectadas.

El Juez de Garantías Penales de turno en flagrancia acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Gutumberg R. Z., alias 'Bob Marley', disponiendo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) su traslado a un centro penitenciario.

La instrucción fiscal durará treinta días.