Alias 'Fede', quien fugó de la Penitenciaría de Guayaquil, fue capturado en Colombia

Alias 'Fede' fue capturado tras un operativo entre la Policía de Ecuador, la Policía y la Armada de Colombia.

Rolando Gómez, alias 'Fede', fue capturado en Medellín, Colombia, este jueves 2 de octubre del 2025. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

El cabecilla del grupo 'Los Águilas' se encontraba prófugo de la justicia desde el 20 de junio del 2025, cuando se confirmó que escapó de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.

Según investigaciones de la fuga, el detenido se habría vestido con indumentaria militar para salir de esta cárcel de Guayaquil, cerca de las 09:00.

Después de más de tres meses de la fuga fue capturado tras un operación conjunta entre la Policía de Ecuador, su igual de Colombia y la Armada del vecino país.

Según Reimberg, alias 'Fede' fue localizado en un barrio de Medellín con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez.

"No tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas. Aquí manda el Estado", dijo el titular de esa Cartera de Estado, a través de sus redes sociales.

El presidente Daniel Noboa también anunció la captura del cabecilla. "11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias 'Fede'. Aquí manda la ley, no las mafias", señaló el Mandatario.