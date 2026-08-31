Antena Starlink fue encontrada dentro de la cárcel Regional de Guayaquil

Una antena satelital Starlink fue encontrada durante una requisa militar en la cárcel Regional de Guayaquil.

Una antena satelital Starlink, capaz de proporcionar conexión a internet, fue encontrada dentro del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, conocido como cárcel Regional de Guayaquil.

El hallazgo se produjo durante una operación militar de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) ejecutada por el Ejército Ecuatoriano en el centro penitenciario, ubicado en la parroquia Pascuales.

Los militares realizaron registros en las celdas con el objetivo de localizar y retirar objetos prohibidos.

Una antena satelital dentro de la cárcel

Entre todos los objetos decomisados llamó la atención la presencia de una antena Starlink, un equipo que permite conectarse a internet a través de una red de satélites.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ingresó el dispositivo a la cárcel, quién lo utilizaba ni con qué finalidad.

La antena fue retirada del centro penitenciario y quedó como parte de las evidencias levantadas durante el operativo.

Una antena satelital Starlink fue encontrada durante una requisa militar en la cárcel Regional de Guayaquil. Fuerzas Armadas.

10 celulares también fueron decomisados

Además de la antena satelital, los militares encontraron 10 teléfonos celulares de diferentes marcas.

Durante la intervención también se decomisaron:

Tres armas cortopunzantes artesanales.

Tres pipas artesanales.

Un televisor de 32 pulgadas.

Tres cables USB.

Tres adaptadores de corriente.

Una batería.

Unos audífonos.

Cinco fosforeras.

Una hoja con números telefónicos.

Todos los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se mantendrán bajo cadena de custodia.

Las Fuerzas Armadas señalaron que estos operativos buscan prevenir y neutralizar la tenencia de objetos prohibidos dentro de los centros de privación de libertad.