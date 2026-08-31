Ecuador debuta en el Mundial Femenino Sub-20: fechas, grupos y donde ver la competencia

Foto oficial de la delegación ecuatoriana que participará en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2026.

El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA 2026 Se encuentra próximo a celebrarse. El torneo se jugará del 5 al 27 de septiembre y Polonia será el escenario donde se exhibirán los nuevos talentos del futbol femenino internacional.

En esta, la 12.ª edición, se jugará en formato extendido, con 24 selecciones procedentes de las seis confederaciones.

Además, que marca un hecho histórico y sin precedentes para el fútbol ecuatoriano, pues la Tri, hará su debut en el campeonato mundial junto a las selecciones de Polonia, Benín, Ecuador, Nueva Caledonia, Portugal y Tanzania, quienes igual son participes por primera vez de esta competición.

El mundial se desarrollará en cuatro ciudades polacas: Łódź, cuidad donde se jugará al final, Katowice, Bielsko-Biała y Sosnowiec

Esta es la estructura de la competencia y los grupos:

El formato del torneo contempla una primera etapa con 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro integrantes.

Para los octavos de final, se clasificarán las dos mejores selecciones de cada zona junto con los cuatro mejores terceros lugares, estos encuentros son de eliminación directa, hasta llegar a la gran final programada para el domingo 27 de septiembre.

Estos son los grupos conformados para el Mundial Femenino Sub-20, el sorteo de la fase de grupos tuvo lugar el 15 de mayo de 2026:

Grupo A : Polonia, Argentina, México y Benín

: Polonia, Argentina, México y Benín Grupo B : Brasil, Tanzania, Canadá e Inglaterra

: Brasil, Tanzania, Canadá e Inglaterra Grupo C : Francia, República de Corea, Ecuador y Ghana

: Francia, República de Corea, Ecuador y Ghana Grupo D : Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Italia

: Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Italia Grupo E : RPD de Corea (Corea del Norte), Portugal, Costa Rica y Colombia

: RPD de Corea (Corea del Norte), Portugal, Costa Rica y Colombia Grupo F: España, Nigeria, Nueva Caledonia y República Popular China

¿Quiénes son los rivales de Ecuador?

La Tri Femenina Sub-20 es parte del grupo C y se medirá a las selecciones de Francia, República de Corea y Ghana.

El debut está programado para el domingo 6 de septiembre frente a Ghana en la Arena Sosnowiec, a partir de las 11:00 AM (hora ecuatoriana).

El segundo partido será el miércoles 9 de septiembre y se enfrentará Francia, en el mismo recinto deportivo y horario.

Finalmente, para el cierre de la etapa de grupos, Ecuador jugará contra República de Corea el sábado 12 de septiembre a las 11:00 AM (hora ecuatoriana), en el Estadio Miejski ŁKS.

¿Dónde ver La Copa Mundial Femenina Sub-20 2026?

Los partidos de este torneo se podrán disfrutar a través de la señal de Teleamazonas, que transmitirá una selección de compromisos para todo el territorio nacional.

Para conocer qué cotejos saldrán en pantalla y no perderte ningún detalle del estreno de la Tri, puedes consultar la parrilla de programación actualizada en la señal abierta.