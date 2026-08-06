Argentina declara a los Chone Killers como organización terrorista 

El presidente Daniel Noboa se reunió con su hommólogo argentino, Javier Milei, este jueves 6 de agosto de 2026.

El Gobierno de Argentina declaró a la organización criminal ecuatoriana Chone Killers como terroristas, este jueves 6 de agosto de 2026.

Esa organización delictiva fue incluida en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento.

Esta medida fue adoptada en el marco de la visita oficial del presidente Javier Milei a Quito, donde mantuvo una reunión con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

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La resolución fue emitida de manera conjunta por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.

Según un comunicado de la Presidencia argentina, esta declaratoria constituye una herramienta "necesaria, proporcional y adecuada" para fortalecer las acciones de prevención, detección y combate del terrorismo y su financiamiento.

Reimberg se pronunció

Tras conocerse la decisión de Argentina, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que la lucha contra las organizaciones criminales ha alcanzado una nueva etapa de cooperación internacional.

"La lucha contra el crimen organizado ha entrado en una nueva etapa: ya no habrá fronteras que protejan a los terroristas ni refugios para quienes amenazan la paz de nuestros pueblos", señaló.

El funcionario también sostuvo que la decisión del Gobierno argentino refleja un compromiso regional para enfrentar a las estructuras delictivas.

"La decisión del Gobierno de Argentina de declarar a los Chone Killers como una amenaza terrorista para la seguridad continental demuestra que la región ha decidido actuar con firmeza. El crimen organizado será perseguido de manera coordinada, sin tregua y con todo el peso del Estado", expresó.

"A los criminales les queda claro: donde huyan, los encontraremos. Donde operen, los golpearemos. Donde pretendan esconderse, los alcanzaremos", añadió Reimberg.

¿Por qué Argentina tomó esta decisión?

Según la resolución, informes reservados elaborados por las autoridades argentinas concluyen que los Chone Killers representan "una amenaza externa, real o potencial, para la seguridad nacional" de ese país, al considerar que sus actividades podrían poner en riesgo la vida, los bienes y el patrimonio de sus habitantes.

El documento también advierte sobre la expansión transnacional de esta organización criminal en la región y señala que la medida busca "prevenir, impedir y dificultar" el establecimiento de organizaciones delictivas extranjeras en territorio argentino.