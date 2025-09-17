Mujer recibe disparos de arma traumática intentando defender a su hija de un robo en Quito

Una mujer resultó herida tras defender a su hija de un asalto en el norte de Quito. Los vecinos del barrio Los Laureles denunciaron el aumento de la delincuencia.

La madrugada del 15 de septiembre de 2025 las tres mujeres fueron interceptadas por dos hombres armados a bordo de una motocicleta.

Las mujeres transitaban por la calle Las Uvillas cuando fueron acorraladas en la acera. Una de las mujeres trató de defender a su hija, una estudiante que llevaba su mochila en la espalda.

A pesar de que los hombres apuntaron a las mujeres con armas de fuego, una de ellas intentó defenderse golpeando a los hombres con su cartera.

Durante el forcejeo uno de los asaltantes disparó en al menos tres ocasiones a la mujer. Ella resultó con heridas en el hombro y la cadera.

La mujer tuvo que ser trasladada a una casa de salud para recibir atención médica, pero fue dada de alta.

La Policía Nacional aún investiga el hecho para dar con los responsables. De manera preliminar se conoce que los hombres ya fueron reportados por otros delitos en barrios cercanos.