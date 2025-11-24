Asaltantes cubren cámaras con pintura en spray para robar locales del sur de Quito

Una banda ha cometido cuatro robos a locales comerciales en un mes.

Alarma en el sur de Quito por nueva modalidad de robo a locales comerciales. Un grupo de asaltantes cubre las cámaras de seguridad con pintura en spray para sustraer los objetos de los inmuebles.

En video quedó captado el accionar de esta banda pues durante un asalto no se percataron de la presencia de otro dispositivo tecnológico que grabó el modus operandi.

En las imágenes se observa a un grupo de personas llegar en una camioneta de color blanco durante la madrugada en el sector de la Martha Bucaram, sur de Quito.

De inmediato, las personas totalmente encapuchadas rocían pintura en las cámaras para evitar ser captados. Luego irrumpen en los locales y sustraen los objetos de valor.

Los moradores y propietarios piden a la Policía Nacional reforzar la seguridad. Aseguran que durante noviembre se han reportado al menos cuatro robos a estos comercios. En algunos casos se llevaron toda la mercancía.

"Llamamos a la Policía, pero nunca llega (...) pedimos que nos ayuden", señaló una de las víctimas de esta banda. De igual forma detallan que los uniformados aseguran no contar los recursos para enfrentar las emergencias.

"Esa no es una respuesta para un lugar que es una zona roja, de alto comercio y concurrencia de personas", enfatizó un morador del barrio del sur de Quito.

Ante esta situación, los propietarios han optado por dormir en el lugar. Además advirtieron a los asaltantes de acciones radicales para evitar robo. "Vamos a hacer justicia indígena. Les llevamos a nuestra tierra y les vamos a quemar", señaló una ciudadana.