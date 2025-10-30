Cámara capta a encapuchados armados asaltando una chiva en el suroriente de Quito

La presencia de armados en el suroriente de Quito mantiene en zozobra a los ciudadanos.

Un nuevo asalto genera zozobra en Quito. Hombres armados y encapuchados asaltaron a propietarios de una chiva y se llevaron todos los aparatos electrónicos que se utilizaban.

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a tres encapuchados subirse a la chiva y amedrentar a las personas que se encontraban en el automotor.

Con armas de fuego intimidaron a los ciudadanos y les obligaron a entregarles sus pertenencias. Luego, cargaron un televisor y parlantes y huyeron en un vehículo que los estaba esperando.

El hecho ocurrió en el sector Jardín del Valle, suroriente de Quito, el viernes 24 de octubre del 2025. De acuerdo al testimonio de las víctimas, los propietarios estaban preparando la chiva y dejándola en óptimas condiciones para realizar sus labores al siguiente día.

"Cuando están haciendo la limpieza y bajando equipos los delincuentes se llevaron lo que tenían a mano", cuenta conmocionada una moradora del sector. También confirmó que el vehículo en que huyeron fue visto en otras ocasiones y estaría involucrado en otros delitos.

"Ese vehículo se ha reportado en varias ocasiones porque está rondando e involucrado en robos, pero no se ha podido capturar a esta gente", agregó la ciudadana, quien prefirió proteger su rostro para evitar represalías.

La Policía informó que no se han registrado denuncias de los hechos, pero ejecutarán operativos más frecuentes en la zona. También instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias en activdades nocturnas y en zonas desoladas.

Mientras que los ciudadanos piden que se mantegan los operativos y aseguran que existen varios delitos que se repiten que han provocado temor para denunciar.

El asalto a la chiva está bajo investigación y hasta el jueves 30 de octubre del 2025 no se ha detenido a ningún sospechoso del asalto.