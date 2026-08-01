Momento del violento asalto a una agencia de servicios financieros en Daule

Asalto armado en empresa de servicios financieros en La Joya, Daule

Un video de seguridad muestra cómo dos hombres armados irrumpieron en un local de Western Union, ubicado dentro de un supermercado en la urbanización La Joya, en el cantón Daule.

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo y escaparon antes de la llegada de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió la tarde del viernes, 31 de julio del 2026, y las imágenes, que se difundieron en redes sociales, captaron los momentos de tensión que vivieron clientes y trabajadores del establecimiento.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del local.

Asalto ocurrió en menos de un minuto

Según el registro de video, q las 15:58 dos hombres con el rostro cubierto por gorras y pasamontañas ingresaron al establecimiento portando armas de fuego.

Apenas entraron, apuntaron a los clientes y empleados para tomar el control del lugar.

Las personas que realizaban transacciones se lanzaron al piso o buscaron salir del establecimiento para ponerse a salvo.

En medio del asalto también fue sometido el guardia de seguridad, quien fue desarmado por los delincuentes mientras permanecía en el suelo.

Los asaltantes rompieron la ventanilla de vidrio del área de atención y sustrajeron el dinero almacenado en las cajas registradoras.

Toda la acción se desarrolló en menos de un minuto, tras lo cual abandonaron el sitio con rumbo desconocido.

🚨#Atención | #AsaltoPlazaTiaLaJoya | #LaAurora



Se filtra video del asalto ocurrido hoy 31/07/26 a la agencia de Western Union ubicada en Plaza Tía de La Joya.#LaVozDeLaAurora #Daule pic.twitter.com/ymSTc5NrP2 — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) August 1, 2026

Policía revisa las cámaras para identificar a los responsables

Minutos después del robo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar información sobre lo ocurrido.

Entre las primeras diligencias se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores de la urbanización.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto del dinero sustraído ni han reportado personas detenidas por este caso.