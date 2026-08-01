Remco Evenepoel gana la Clásica de San Sebastián 2026; Richard Carapaz termina segundo

Remco Evenepoel, segundo en la general del reciente Tour de Francia, conquistó este sábado, 1 de agosto del 2026, la Clásica de San Sebastián por cuarta ocasión en su carrera, convirtiéndose en el líder en solitario del palmarés de esta histórica prueba en el País Vasco.

El ecuatoriano, Richard Carapaz, la 'Locomotora del Carchi', peleó hasta el final y logró subir al podio en segundo lugar.

El belga del equipo Red Bull-Bora Hansgrohe, que sufrió un pinchazo a medio centenar de kilómetros para meta, recuperó el terreno perdido y se impuso al esprint al ecuatoriano Carapaz, mejor escalador del Tour 2026.

Los dos hombres ya protagonizaron un duelo hace unos días en la Grande Boucle, en el Alpe d'Huez, cuando se escaparon de un grupo de una treintena de corredores a poco más de ocho kilómetros para meta.

Evenepoel, gran favorito para la victoria en San Sebastián en ausencia de varios de los ases del pelotón, tuvo que cambiar de bicicleta e ir limando una diferencia de más de medio minuto sobre el pelotón para llegar con opciones a la última subida, Murgil, con pendientes del 10%.

"No fue fácil; después del penúltimo puerto tuve un pinchazo. Sabíamos que la subida a Erlaitz es muy rápida y luego tuve que esperar con paciencia para volver a remontar. Tengo que agradecer a mi equipo por el enorme trabajo que hizo, sobre todo a Giulio (Pellizzari), que me acercó lo máximo posible al pelotón. ¡Qué día!", reaccionó Evenepoel al micrófono de la organización.

"Creo que fue la táctica correcta, mantener la calma y no precipitarse. Podría haber sido un día mejor sin el pinchazo; obviamente, el plan inicial era atacar en Erlaitz, pero no pude hacerlo. Es una bonita victoria, porque Carapaz seguía estando muy fuerte", añadió.

Clasificación:

1. Remco Evenepoel (BEL/RBH) los 221,1 km en 5 h 23:10.

(media: 41,1 km/h)

2. Richard Carapaz (ECU/EFE) a 0.

3. Ben Tulett (GBR/TVL) 29.

4. Cristian Scaroni (ITA/XAT) 29.

5. Pello Bilbao (ESP/TBV) 29.

6. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 29.

7. Jan Christen (SUI/UAD) 29.

8. Marc Hirschi (SUI/TUD) 29.

9. Marcel Camprubi (ESP/Q36) 29.

10. Léo Bisiaux (FRA/DCT) 29.

11. Quinten Hermans (BEL/Q36) 29.

12. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 29.

13. Kevin Vermaerke (USA/UAD) 29.

14. Clément Braz Afonso (FRA/GFC) 29.

15. Mathys Rondel (FRA/TUD) 29.

16. Jakob Omrzel (SLO/TBV) 29.

17. Enric Mas (ESP/MOV) 29.

18. Felix Gall (AUT/DCT) 29.

19. Louis Barré (FRA/TVL) 29.

20. Ramses Debruyne (BEL/APC) 58.