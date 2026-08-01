Tres estudiantes, entre los detenidos por presunta extorsión a comerciantes en Playas

Caen 4 detenidos por extorsión a comerciantes en Playas (3 son estudiantes)

Cuatro personas fueron detenidas en operativos simultáneos ejecutados en las localidades de Playas y Cuenca, como parte de una investigación por presuntas extorsiones a comerciantes del balneario guayasense.

Entre los aprehendidos figuran tres estudiantes, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Las investigaciones señalan que los sospechosos presuntamente exigían a sus víctimas el pago de USD 3 000 y una cuota mensual de USD 400, bajo amenazas contra su integridad, la de sus trabajadores y sus locales comerciales.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el desarrollo del proceso correspondiente.

Comerciantes eran las presuntas víctimas de extorsión

De acuerdo con la información oficial, los ahora investigados estarían vinculados con extorsiones dirigidas a varios negocios del cantón Playas, entre ellos un local de electrodomésticos y un establecimiento dedicado a la venta de productos cárnicos.

Las personas detenidas fueron identificadas como:

Ana Cristina Vivar Zambrano , de 21 años; estudiante.

, de 21 años; estudiante. Humberto Javier Heredia Santos , de 20 años; estudiante.

, de 20 años; estudiante. Kelly Paulette Blacio Quezada , de 31 años; dedicada a quehaceres domésticos.

, de 31 años; dedicada a quehaceres domésticos. Francisco Javier Sánchez Avilés, de 36 años; estudiante.

Según la información difundida por las autoridades, tres de ellos son estudiantes y una se dedica a los quehaceres domésticos.

Cinco celulares y un comprobante fueron incautados

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cinco teléfonos celulares y un comprobante de depósito, elementos que fueron incorporados a la investigación como indicios.

Estos serán analizados dentro de las diligencias que buscan establecer la presunta participación de los detenidos en los hechos denunciados.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la investigación continúa para determinar si existen más personas involucradas o posibles víctimas relacionadas con este caso.