Asalto en un local de comida en La Floresta deja disparos y pánico en el norte de Quito

Delincuentes asaltaron un local en el sector de La Floresta la noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

Un violento asalto a mano armada se registró la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026 en el sector de La Floresta, en el norte de Quito.

Tres sujetos armados ingresaron a un local comercial, ubicado en la intersección de la avenida Coruña y la calle Guipúzcoa.

Los sospechosos amedretaron a los clientes que se encontraban en el lugar, de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Los delincuentes intimidaron a las víctimas para sustraerles pertenencias de valor, entre ellas teléfonos móviles y prendas de joyería.

Disparos al huir del sector

Testigos del hecho informaron a las unidades policiales que los tres asaltantes se dieron a la fuga a bordo de tres motocicletas con rumbo desconocido.

Antes de retirarse, los sospechosos realizaron varias detonaciones de arma de fuego hacia el establecimiento comercial para evitar ser perseguidos.

Las autoridades visualizaron e identificaron varias vainas percutidas sobre la calzada, tras el asalto. Pexels

Agentes policiales del circuito Mariscal acudieron al punto tras la alerta generada en el chat comunitario.

En el sitio, las autoridades visualizaron e identificaron varias vainas percutidas sobre la calzada y el interior del predio.

Personal especializado de la Policía Judicial y peritos de Criminalística se desplegaron en la escena para el levantamiento de los indicios balísticos y la recolección de testimonios.

Las unidades de investigación revisan cámaras de seguridad de la zona para rastrear la ruta de escape de los implicados.