Un hombre fue asesinado en San Roque, en el centro histórico de Quito, la madrugada del 16 de septiembre de 2026.

Un nuevo hecho de violencia se registró la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el centro histórico de Quito.

Un hombre fue localizado sin vida sobre la calzada tras recibir impactos de bala en el sector La Libertad.

Según el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com la emergencia fue emitida a las 03:50 de la mañana.

Unidades de la Policía Nacional acudieron a la intersección de las calles Cumandá y Loja, donde halló la escena de crimen.

La Policía Nacional investiga el crimen que se ejecutó en horas de la madrugada en el centro histórico de Quito.

Al verificar el punto, los uniformados constataron la presencia de una persona de sexo masculino tendida en la vía pública, identificada como Máximo Hassell.

La víctima presentaba tres heridas a la altura de la cabeza, presuntamente provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Los moradores no brindaron mayores detalles ni información sobre los responsables del crimen.

Indicios balísticos y hermetismo ciudadano

Durante la inspección preliminar de la escena, los agentes fijaron cuatro indicios balísticos sobre la calzada.

De acuerdo con testimonios recopilados en el sector, el fallecido era de nacionalidad extranjera.

Sin embargo, los moradores no brindaron mayores detalles ni información sobre los responsables debido al temor a posibles represalias.

Durante la inspección preliminar de la escena, los agentes fijaron cuatro indicios balísticos sobre la calzada.

Personal especializado de la Policía coordinó el despliegue de peritos y dispuso la revisión de las cámaras del circuito cerrado en la zona.

Esto para identificar la ruta de escape de los agresores y esclarecer las circunstancias del crimen.