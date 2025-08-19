Así fue la liberación de un empresario secuestrado en puente de Samborondón
Tras recibir la alerta del secuestro se ejecutó acciones de seguimiento y localización de los vehículos involucrados.
Agentes policiales lograron la liberación de un ciudadano secuestrado en Guayaquil.
19 ago 2025 - 07:08
Con la intervención de agentes de la Policía Nacional y el uso de cámaras de videovigilancia se logró el rescate y liberación de un empresario, tras haber sido secuestrado junto a dos personas.
El secuestro se registró el 18 de agosto en el puente que une Guayaquil con Samborondón, a la altura de Sauces, en el norte de la ciudad.
La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que tras recibir la alerta del secuestro ejecutó acciones de seguimiento y localización de los vehículos involucrados.
Tras detectar a los vehículos e inicia el operativo de rescate se conoció que dos de las personas secuestradas lograron escapar y solo una persona permaneció bajo el control de los secuestradores.
Junto a la Policía Nacional se logró detener al vehículo cuando se movilizaba en el puente a la altura de Sauces.
En este lugar se logró la liberación de la víctima, identificado como un empresario guayaquileño, que fue trasladado a una casa de salud para su valoración médica y ponerlo a buen recaudo con su familia.
Además, se logró la detención de un sospechoso de secuestro y la retención de cinco vehículos para investigaciones.
