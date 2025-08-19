Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Así fue la liberación de un empresario secuestrado en puente de Samborondón

Tras recibir la alerta del secuestro se ejecutó acciones de seguimiento y localización de los vehículos involucrados.

Agentes policiales lograron la liberación de un ciudadano secuestrado en Guayaquil.

Agentes policiales lograron la liberación de un ciudadano secuestrado en Guayaquil.

Segura EP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 ago 2025 - 07:08

Unirse a Whatsapp

Con la intervención de agentes de la Policía Nacional y el uso de cámaras de videovigilancia se logró el rescate y liberación de un empresario, tras haber sido secuestrado junto a dos personas.

El secuestro se registró el 18 de agosto en el puente que une Guayaquil con Samborondón, a la altura de Sauces, en el norte de la ciudad.

La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que tras recibir la alerta del secuestro ejecutó acciones de seguimiento y localización de los vehículos involucrados.

Tras detectar a los vehículos e inicia el operativo de rescate se conoció que dos de las personas secuestradas lograron escapar y solo una persona permaneció bajo el control de los secuestradores.

Junto a la Policía Nacional se logró detener al vehículo cuando se movilizaba en el puente a la altura de Sauces.

En este lugar se logró la liberación de la víctima, identificado como un empresario guayaquileño, que fue trasladado a una casa de salud para su valoración médica y ponerlo a buen recaudo con su familia.

Además, se logró la detención de un sospechoso de secuestro y la retención de cinco vehículos para investigaciones. 

