Así fue la liberación de un empresario secuestrado en puente de Samborondón

Con la intervención de agentes de la Policía Nacional y el uso de cámaras de videovigilancia se logró el rescate y liberación de un empresario, tras haber sido secuestrado junto a dos personas.

El secuestro se registró el 18 de agosto en el puente que une Guayaquil con Samborondón, a la altura de Sauces, en el norte de la ciudad.

La empresa municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, indicó que tras recibir la alerta del secuestro ejecutó acciones de seguimiento y localización de los vehículos involucrados.

Tras detectar a los vehículos e inicia el operativo de rescate se conoció que dos de las personas secuestradas lograron escapar y solo una persona permaneció bajo el control de los secuestradores.

Junto a la Policía Nacional se logró detener al vehículo cuando se movilizaba en el puente a la altura de Sauces.

En este lugar se logró la liberación de la víctima, identificado como un empresario guayaquileño, que fue trasladado a una casa de salud para su valoración médica y ponerlo a buen recaudo con su familia.

Además, se logró la detención de un sospechoso de secuestro y la retención de cinco vehículos para investigaciones.