Asesinan a abogada cerca de la Fiscalía de Pedernales, en Manabí

Una abogada fue asesinada junto a la Fiscalía de Pedernales, en Manabí.

Una abogada fue asesinada cerca de la Fiscalía de Pedernales, en Manabí, la mañana de este lunes 6 de julio de 2026.

La abogada, identificada como Cerbanda Puertas, fue asesinada a tiros por hombres armados que no han sido identificados.

El ataque causó alarma, ya que su oficina se ubica junto a las instalaciones del Ministerio Público de la ciudad.

La abogada sufrió varios disparos y murió en el sitio a causa de la gravedad de sus heridas.

La Policía Nacional acudió al sitio para acordonar la zona y levantar indicios para la investigación correspondiente.

El cadáver de la mujer fue levantado por un equipo de Criminalística para ser trasladado a la morgue.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron la investigación para dar con el paradero de los atacantes y determinar las causas del crimen.

Manabí permanece bajo estado de excepción desde el 16 de junio de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa lo decretó por 60 días.

Esa provincia es una de las más golpeadas por la violencia. Solo en los primeros cuatro meses del año superó las 300 muertes violentas.