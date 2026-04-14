FF.AA. decomisaron 667 armas de empresas de seguridad con ayuda de una aplicación

Mediante una aplicación tecnológica, las Fuerzas Armadas fortalecen el control de armas, municiones y explosivos en empresas de seguridad.

Las Fuerzas Armadas reforzaron los operativos de control de armas, municiones y explosivos en empresas de seguridad privada mediante el uso de una nueva herramienta tecnológica que permite verificar la legalidad del armamento.

Desde el pasado 15 de marzo hasta el 14 de abril de 2026, las autoridades han inspeccionado 663 de las 1 130 compañías de seguridad registradas en el país. El objetivo es intervenir en el 100% de esas empresas.

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En ese mes, los militares decomisaron 667 armas y 2 200 municiones durante controles realizados en las 663 compañías.

El director nacional de control de armas, Miguel Ángel Ochoa, explicó que estas acciones apuntan a prevenir el uso indebido de armamento. “Fortalecer los controles permite garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que las empresas operen dentro del marco legal”, señaló.

Para los controles se usa una aplicación con un sistema implementado que funciona como una base de datos estratégica que facilita la verificación inmediata de la legalidad de un arma de fuego, ya sea mediante su código o el número de cédula del portador.

Además, la plataforma permite detectar en tiempo real patrones de riesgo y alertar sobre empresas con permisos caducados o irregularidades en su funcionamiento.

Las armas incautadas, según indicaron las Fuerzas Armadas, permanecerán bajo custodia hasta que las compañías involucradas regularicen su situación.