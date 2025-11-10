Segundo atentado armado contra alcalde de Balzar mientras iba en su vehículo

Galo Meza, alcalde de Balzar, sufrió un segundo atentado armado la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, mientras circulaba en su vehículo.

La camioneta negra en la que se trasladaba Meza fue baleada en una vía que conecta a Balzar con El Empalme, en la provincia del Guayas.

El Burgomaestre fue trasladado a una casa de salud para ser atendido. Sin embargo, el concejal Alfredo Cedeño, informó que Meza está estable.

Aun así, "estamos tratando de conseguir una ambulancia para trasladar al señor alcalde a Guayaquil para que se hagan unas revisiones médicas más profundas", añadió Cedeño.

Se conoce que el vehículo de Meza es blindado, lo que impidió que el ataque armado sea fatal. En la carrocería se contabilizaron más de 20 impactos de bala.

"Todos tenemos el alma en vilo, ahora mismo hacer política aquí en Balzar es una de las cosas más riesgosas que puede haber", denunció Cedeño.

Hace más de un año, en marzo de 2024, la vivienda de Meza fue atacada con más de 20 disparos. Pero, él no se encontraba ahí por lo que no sufrió lesiones.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso que Meza entregue su cargo este lunes 10 de noviembre de 2025. La máxima autoridad electoral lo halló culpable de violencia política de género.