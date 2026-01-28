El hijo de alias 'Mexicano', cabecilla de Los Lobos, fue asesinado en Manta

La tarde de este miércoles 28 de enero un hecho violento conmocionó a la ciudadanía en Manta, provincia de Manabí, que acabó con la vida de Dante Briones, hijo del cabecilla de Los Lobos 'alias Mexicano'.

Según reportes de la Policía Nacional que atendió la emergencia, la víctima del nuevo hecho de sangre fue identificada como Dante Briones Romero, de 17 años, quien fue atacado por sujetos no identificados.

El ataque se registró en pleno malecón con alta afluencia vehicular y peatonal que alarmaron a quienes se encontraban en el sector.

Según los primeros reportes la víctima recibió varios impactos de bala, que acabaron con su vida en el acto. Los agentes de criminalística llegaron hasta el lugar para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.

En el lugar se levantaron al menos 20 indicios balísticos por parte de agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased).

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo del adolescente fue trasladado al Centro Forense de Manta para las diligencias legales y la autopsia de ley.

Jaime Salgado, jefe del distrito policial Manta, confirmó que la víctima era hijo de Flavio Leonardo Briones Chiquito, quien fue conocido con el alias de ‘Mexicano’ y fue asesinado junto a su esposa Génesis Michelle Mendoza Tuárez en julio del 2025.