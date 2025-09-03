Una familia fue asesinada dentro de su vivienda en distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil

Hombres armados asesinaron a una familia dentro de su vivienda en Guayaquil.

Una familia fue asesinada dentro de su vivienda la madrugada de este miércoles 3 de septiembre de 2025, en la ciudadela La Rotaria, en el distrito Nueva Prosperina de Guayaquil.

Una pareja de adultos mayores y su hijo de 28 años fueron asesinados con varios disparos dentro de la vivienda ubicada en una zona residencial.

De manera preliminar se conoce que los atacantes rompieron el candado y derribaron la puerta metálica del ingreso al inmueble. Luego una ráfaga de disparos alarmó a los vecinos.

El ataque se registró alrededor de la 01:20 de la madrugada. La mascota de la familia también fue asesinada y su cuerpo quedó envuelto en una sábana en el exterior de la vivienda.

De acuerdo con Roberto Pastor, jefe de Policía del Distrito Nueva Prosperina, detalló que el ataque fue prepetrado por más de cinco personas a bordo de motocicletas.

En el sitio se hallaron indicios balísticos de armas 9 milímetros y 5.56, correspondientes a fusiles de asalto.

En el ingreso de la vivienda aún se observan carteles con citas bíblicas, similares a los hallados en otro lugar de Flor de Bastión donde otra familia fue asesinada.

Pastor apunta a que estos detalles apuntan que hay "patrones de concurrencia, pero es muy breve" para determinar que se trate de un delito en contra de personas de la religión evangélica.

Antes del triple asesinato, los armados dispararon contra otra vivienda de color azul al ingreso de la ciudadela.

En Ecuador el primer semestre de 2025 se acumularon 4 619 homicidios, según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimern Organizado. Se trata de la cifra más alta registrada en el mismo período.