Ataque armado en un billar en Santa Ana deja al menos cuatro personas fallecidas en Manabí

Un ataque armado en un billar del cantón Santa Ana, en la provincia de Manabí se registró la noche de este lunes 27 de octubre del 2025.

El ataque se registró en el sector conocido como Caza Lagarto, en un establecimiento ubicado en la vía Santa Ana-Olmedo.

El violento hecho de sangre quedó registrado en cámaras de seguridad. En el video se observa como los sicarios, que andaban con chompas similares a las que utiliza la Policía, dispararon a quemarropa contra cuatro personas que se encontraban jugando billar.

Producto de los disparos de los hombres quedaron tendidos en el piso del establecimiento. Los impactos de bala dejaron a tres víctimas sin vida en el interior del local, mientras que otro perdió la vida en el hospital de Especialidades Portoviejo.

Existe otra persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, y permanece bajo observación médica en esa misma casa de salud, según confirmaron fuentes policiales.

En la grabación de la cámara de seguridad se observa que los pistoleros vestían prendas similares a los que usan los agentes de la Policía Nacional.

Día violento en Manabí

Este lunes 27 fue un día con varios ataques armados en la provincia, al último hecho de sangre en Santa Ana, se sumaron homicidios en Portoviejo, Montecristi y Manta que dejaron al menos nueve muertos y tres heridos.

Las víctimas son las cuatro personas asesinadas dentro del billar en el cantón Santa Ana.

Además, en horas de la tarde, un hombre fue asesinado en el barrio de El Florón, en Portoviejo.

Dos hombres más fueron asesinados en el mismo cantón, uno en la ciudadela Nuevo Portoviejo, y el otro en la parroquia San Pablo.

Manta, el distrito más violento de la provincia también tuvo hechos de sangre con un asesinato a tiros en una cancha de indoor-fútbol en el barrio Santa Clara.

En la vía Manta - San Mateo dos hombres fueron atacados a tiros, un de ellos falleció.

También, en la parroquia Leonidas Proaño de Montecristi un ataque armado dejó una persona herida.